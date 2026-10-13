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Giriş Tarihi: 13.10.2026 23:23

3 gollü maçta kazanan Vanspor!

Vanspor FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

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AA
3 gollü maçta kazanan Vanspor!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Kurtuluş Aslan, Mehmet Eren Küçükkeçeci

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe, Berkay Sülüngöz (Dk. 21 Thuram), Taha İnce, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 68 Yekta Sönmez), Emrah Başsan (Dk. 83 Susak), Clarke-Harris (Dk. 68 Hrelja)

Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Manış (Dk. 79 Furkan Özhan), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 58 Ozan Kökçü), Bardhi (Dk. 82 Khan), Yenne, Felicissimo (Dk. 59 İlkan Sever)

Goller: Dk. 49 Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 60 Bardhi, Dk. 88 Furkan Özhan (Penaltıdan) (Artı Değer Vanspor FK)

Kırmızı kart: Dk. 87 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Sinan Osmanoğlu (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 75 Hakan Yeşil (Orfa Yapı Pendikspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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3 gollü maçta kazanan Vanspor!
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