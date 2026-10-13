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Giriş Tarihi: 13.10.2026 20:23 Son Güncelleme: 13.10.2026 20:24

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası şansını kaybetti!

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finali ikinci maçında karşılaştığı Slovenya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya gitme şansını yitirdi.

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AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası şansını kaybetti!
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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İstanbul'daki ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, elendi. Slovenya ise play-off ikinci turuna yükseldi.

Slovenya'nın Domzale kentindeki Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 83. dakikada Maja Sternad ile 90+3. dakikada Mirjam Kastelec kaydetti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Elif Keskin, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası şansını kaybetti!
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