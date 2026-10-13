Azerbaycan ekibi Sabah’tan Devler Ligi’nde tarihi galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Azerbaycan ekibi Sabah, Çekya takımı Slavia Prag'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip 49. dakikada 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atak sonrası ceza yayı içinde topun gelişine vuruşunu yapan Parris, topu filelere gönderdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 88. dakikada kaleci Markovic'in orta alanda yaptığı hatayı değerlendiren Joy-Lance Mickels, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

Sabah takımı, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ilk kez mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti. Çekya ekibi ise 2. hafta da puanla tanışamadı.

Azerbaycan temsilcisi gelecek hafta evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Slavia Prag ise 20 Ekim'de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör