Barcelona’da Pedri’den galibiyet sözleri!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pedri, Galatasaray karşılaşmasının ardından takımının performansını değerlendirdi. İspanyol orta saha oyuncusu, özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu dile getirirken takımın hedeflerine ulaşabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

"İKİNCİ YARIDAKİ PERFORMANSIMIZ İNANILMAZDI"

Karşılaşmayı değerlendiren Pedri, "Bence ilk yarıda topa daha fazla sahip olduk ancak son paslarda sık sık aceleci davrandık. Rakibimiz öne geçince, buradaki atmosferi de göz önünde bulundurursak işler bizim için oldukça zorlaştı. Ancak benim aklımda takımın gösterdiği reaksiyon ve ikinci yarıdaki performansımız kalacak. Bence inanılmazdık. Takım olarak ne kadar rekabetçi olduğumuzu göstermeyi başardık. Bu da çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN HEDEFLERİ OLDUĞUNU KANITLIYORUZ"

Takımın öz güvenine dikkat çeken İspanyol yıldız, "Kendimize güvenimiz tam. Sezon başında bazı insanlar bu takımın hiçbir hedefi olmadığını söylüyordu. Ancak biz, hedefleri olan bir takım olduğumuzu kanıtlıyoruz. Yine de çok çalışmaya devam etmeliyiz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık ancak önümüzde uzun bir yol var. Aynı doğrultuda ilerlemeyi sürdürmeliyiz." dedi.

"DEVRE ARASINDA ACELE ETMEMEMİZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK"

Soyunma odasında devre arasında neler konuşulduğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Pedri, şunları söyledi:

"Öncelikle acele etmememiz gerektiğini konuştuk. İlk yarıda top sık sık bizdeydi ve rakibin savunma arkasında geniş boşluklar buluyorduk. Bu nedenle hemen son pası vermeye çalıştık. Ancak yapmamız gereken, bir iki pas daha yaparak rakibin savunma düzenini bozmak ve ardından Lamine ile hücum oyuncularımızı devreye sokmaktı. Çünkü onlar bu bölgelerde fark yaratabilecek oyuncular. Topu ceza sahası çevresinde Lamine, Dani Olmo, Fermin veya Gordon ile buluşturduğumuzda çok sayıda gol fırsatı yaratabiliyoruz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör