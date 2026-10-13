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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:25

Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

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İHA
Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarına başladı!
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Beşiktaş'ta Hoffenheim maçı hazırlıkları başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından yapılan duran top çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ITALIANO KONUŞACAK

Beşiktaş, Hoffenheim ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'ya gidecek.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ve bir futbolcu TSİ 20.00'de maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #BEŞİKTAŞ #HOFFENHEİM
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Beşiktaş, Hoffenheim maçı hazırlıklarına başladı!
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