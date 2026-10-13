Bodrum FK, Sarıyer’i farklı devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 4-1 yendi.
90. dakikada Sarıyer'de Emeka Eze, penaltıdan faydalanamadı.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Dk. 46 Poko), Tunahan Ergül (Dk. 46 Attamah), Thiam (Dk. 64 Doğan Can Davas), Eren Karadağ (Dk. 46 Furkan Gedik), Efecan Karaca, Eze
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Yılmaz, Furkan Apaydın (Dk. 90 Emre Kaplan), Yusuf Sertkaya (Dk. 90 Loshaj), Moreira, Ege Bilsel (Dk. 90 Gashijani), Boran Başkan (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Fernando (Dk. 27 Berkay Aslan), Aboubakar
Goller: Dk. 7 Yusuf Sertkaya, Dk. 15 ve 23 Aboubakar, Dk. 75 Berkay Aslan (Bodrum FK), Dk. 81 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 9 Furkan Apaydın, Dk. 56 Boran Başkan, Dk. 80 Ege Bilsel (Bodrum FK)