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Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:30

Bodrum FK, Sarıyer'i farklı devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 4-1'lik farklı skorla geçerek, 3 puanı cebine koydu.

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AA
Bodrum FK, Sarıyer’i farklı devirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bodrum FK, deplasmanda SMS Grup Sarıyer'i 4-1 yendi.

90. dakikada Sarıyer'de Emeka Eze, penaltıdan faydalanamadı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yücel Büyük, Azad İlhan, Kerem Kalkan

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Erdi Dikmen, Eşref Korkmazoğlu, Marcos Silva (Dk. 46 Poko), Tunahan Ergül (Dk. 46 Attamah), Thiam (Dk. 64 Doğan Can Davas), Eren Karadağ (Dk. 46 Furkan Gedik), Efecan Karaca, Eze

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Yılmaz, Furkan Apaydın (Dk. 90 Emre Kaplan), Yusuf Sertkaya (Dk. 90 Loshaj), Moreira, Ege Bilsel (Dk. 90 Gashijani), Boran Başkan (Dk. 69 Mustafa Erdilman), Fernando (Dk. 27 Berkay Aslan), Aboubakar

Goller: Dk. 7 Yusuf Sertkaya, Dk. 15 ve 23 Aboubakar, Dk. 75 Berkay Aslan (Bodrum FK), Dk. 81 Doğan Can Davas (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 9 Furkan Apaydın, Dk. 56 Boran Başkan, Dk. 80 Ege Bilsel (Bodrum FK)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BODRUM FK
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Bodrum FK, Sarıyer'i farklı devirdi!
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