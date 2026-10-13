CANLI | Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu...

BARCELONA 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI

Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.

Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör