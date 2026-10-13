CANLI | Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı! Dev maçın ilk 11’leri belli oldu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşıyor.
RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Barış Alper, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Leao, Osimhen
Barcelona XI: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Rodri, Pedri, Fermin Lopez, Yamal, Gordon, Olmo
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
"DEVLER LİGİ"NDE SON 10 İÇ SAHA MAÇINDA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.
OKAN BURUK 150. GALİBİYETİNİ İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.
Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.
BARCELONA 9 RESMİ MAÇINDA 39 GOL ATTI
Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.
Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.
Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.