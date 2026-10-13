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Giriş Tarihi: 13.10.2026 17:53

Çorum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

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İHA
Çorum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Ekim'de kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verdi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, futbolcuların sahaya geçerek gerçekleştirdiği koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sahadaki çalışmanın ilk bölümünde top kapma oyunu oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas ve kontrol organizasyonları üzerinde durdu. Günün antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ÇAYKUR RİZESPOR #BURAK YILMAZ #TRENDYOL SÜPER LİG #ÇORUM FK
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Çorum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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