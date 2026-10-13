Çorum FK, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Ekim'de kendi sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, fiziksel çalışmaların yanı sıra pas, top kapma ve taktiksel organizasyonlara ağırlık verdi.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, futbolcuların sahaya geçerek gerçekleştirdiği koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sahadaki çalışmanın ilk bölümünde top kapma oyunu oynayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas ve kontrol organizasyonları üzerinde durdu. Günün antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör