Davinson Sanchez: "2-0 olsa avantajımız olabilirdi"

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK AÇIDAN SEVİYE FARKI VAR"

Kolombiyalı savunmacı, "2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz, ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler." dedi.

"HEDEFİMİZ LILLE MAÇINDA 3 PUAN"

Bir sonraki tur için puana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Sanchez, Lille karşılaşmasındaki hedeflerini de açıkladı.

Sanchez, "Hedefimiz Lille maçında 3 puan... Puana ihtiyacımız var, bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör