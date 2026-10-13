Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Davinson Sanchez: '2-0 olsa avantajımız olabilirdi'
Giriş Tarihi: 14.10.2026 00:56

Davinson Sanchez: "2-0 olsa avantajımız olabilirdi"

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Barcelona karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalar yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Davinson Sanchez: 2-0 olsa avantajımız olabilirdi
  • ABONE OL

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK AÇIDAN SEVİYE FARKI VAR"

Kolombiyalı savunmacı, "2-0 olsa avantajımız olabilirdi. Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini görüyorsunuz, ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden daha iyi olduklarını gösterdiler." dedi.

"HEDEFİMİZ LILLE MAÇINDA 3 PUAN"

Bir sonraki tur için puana ihtiyaç duyduklarını dile getiren Sanchez, Lille karşılaşmasındaki hedeflerini de açıkladı.

Sanchez, "Hedefimiz Lille maçında 3 puan... Puana ihtiyacımız var, bir sonraki tur için lazım. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı. Olmak istediğimiz Galatasaray'a dönmemiz gerek." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Davinson Sanchez: "2-0 olsa avantajımız olabilirdi"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA