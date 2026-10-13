Eric Garcia: Stadyum ilk dakikalarda çok zordu

Barcelona'nın savunma oyuncusu Eric Garcia, Galatasaray karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılıların maça yüksek tempoyla başladığını ancak Barcelona'nın sonrasında oyunun kontrolünü eline aldığını söyledi.

"STADYUM İLK DAKİKALARDA ÇOK ZORDU"

Galatasaray deplasmanının zorluğuna değinen Eric Garcia, "Galatasaray stadyumu özellikle ilk dakikalarda çok zordu. Sahaya çok önde, çok yüksek bir baskı yaparak çıktılar. Attıkları golle maç bizim için tuhaf bir hal aldı, oysa oyunu domine ediyorduk. Sonrasında geri dönmeyi bildik ve maçı iyi yönettik." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör