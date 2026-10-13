Eyüp’ü yendi kendine geldi

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Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini yaşadı. 9. dakikada Ahmed Abdullahi, rakibinin boğazını sıkınca kırmızı kartla atıldı. Eyüp 10 kişi kalırken Juan penaltıdan Göztepe'yi öne geçirdi. İkinci devrede Andre Henrique fırtınası esti. 46'da oyuna giren ve 54 ile 59'da ağları havalandıran Brezilyalı forvet, 75. dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirdi. Eflatun-sarılılar bu sezon 6. yenilgisini alırken İzmir takımının hasreti bitti.