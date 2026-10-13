Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüp’ü yendi kendine geldi
Giriş Tarihi: 13.10.2026

Eyüp’ü yendi kendine geldi

Maçın 9. dakikasında eflatun-sarılılar 10 kişi kaldı. İzmir takımında Juan penaltıdan perdeyi açtı. İkinci yarıda oyuna giren Andre Henrique hat-trick yaptı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Eyüp’ü yendi kendine geldi
  • ABONE OL
Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini yaşadı. 9. dakikada Ahmed Abdullahi, rakibinin boğazını sıkınca kırmızı kartla atıldı. Eyüp 10 kişi kalırken Juan penaltıdan Göztepe'yi öne geçirdi. İkinci devrede Andre Henrique fırtınası esti. 46'da oyuna giren ve 54 ile 59'da ağları havalandıran Brezilyalı forvet, 75. dakikada kazanılan penaltıyı da gole çevirdi. Eflatun-sarılılar bu sezon 6. yenilgisini alırken İzmir takımının hasreti bitti.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüp’ü yendi kendine geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA