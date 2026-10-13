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Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:20

Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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İHA
Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın TSİ 22.00'de İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak.

Sarı-lacivertliler müsabaka için son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, toplu çalışmalarla geçti.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanın son bölümünde ise Aston Villa maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

LUKAKU KATILMADI

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku, son oynanan Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe nedeniyle rehabilitasyon sürecinde bulunurken çalışmalarını salonda sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu, sahada takımla yapılan çalışmaya katılamadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır!
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