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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:41

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’ya konuk olacak!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa ile Fenerbahçe, yarın Villa Park'ta kozlarını paylaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ASTON VİLLA #FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak!
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