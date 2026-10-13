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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:28

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosunda Romelu Lukaku da yer aldı.

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Fenerbahçe’nin Aston Villa maçının kamp kadrosu açıklandı!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın akşam Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'taki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Rizespor maçında aldığı darbe sebebiyle rehabilitasyon süreci geçirdiği için Aston Villa maçı öncesi düzenlenen son antrenmanda salonda çalışan Romelu Lukaku da kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe'nin Aston Villa maçının kamp kadrosu açıklandı!
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