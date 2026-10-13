Fermin Lopez: Maçı çok iyi kontrol ettik

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 yenen Barcelona'da Fermin Lopez, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelede gol sevinci yaşayan İspanyol futbolcu, takım arkadaşı Lamine Yamal ile arasındaki uyuma ve takımın form durumuna değindi.

"O DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU"

Lamine Yamal ile uyumuna dikkat çeken Fermin Lopez, "Lamine Yamal harika bir arkadaş, harika bir insan ve harika bir takım arkadaşı. Top onda olduğunda ben koşularımı yapıyorum. Beni bulacağını biliyorum. O dünyanın en iyi oyuncusu ve kalitesini herkes görebilir. Bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yamal'ın golündeki katkısına da değinen Fermin, "Golümün yarısını Lamine Yamal'a verirdim. Bu bir hediyeydi! Ama benim için gol atmak muhteşem bir şey. Barça için gol atmak her zaman özel bir şey." dedi.

"MAÇI ÇOK İYİ KONTROL ETTİK"

Şampiyonlar Ligi'nde ayrıntıların önemine vurgu yapan Fermin Lopez, "Şampiyonlar Ligi tamamen ayrıntılara bağlıdır. Maçı çok iyi kontrol etmeyi başardık ve geri dönmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Barcelona'nın mevcut performansını da değerlendiren İspanyol futbolcu, "Son derece yüksek bir seviyedeyiz, ancak rehavete kapılamayız. Sezon çok uzun. Böyle devam etmeliyiz. Sezonun daha başındayız ve ileride zorlu bir dönem yaşayabileceğimizi biliyoruz. Şu an için iyi formumuzun tadını çıkarmalı ve böyle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki maçların zorlu geçeceğini belirten Fermin, "Önümüzdeki haftalara hazırız. Zorlu rakipler, zorlu maçlar... ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör