Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına duvar ördü
Giriş Tarihi: 13.10.2026

Fırtına duvar ördü

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fırtına duvar ördü
  • ABONE OL
Süper Lig'in 7. haftası geride kalırken, Trabzonspor hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmasındaki performansıyla da parmak ısırtıyor. Ligde şu ana kadar sadece 5 kez topu ağlarından çıkaran bordo-mavililer, ligin en az gol yiyen takımı ünvanını eline geçirdi. Özellikle son iki haftada kalesini gole kapatan ve rakiplerine geçit vermeyen Karadeniz Fırtınası, toplamda ise 7 maçın üçünde kaleyi düşürmedi. Sadece rakiplerin şutlarını savuşturmakla kalmayan Kamerunlu file bekçisi Onana, maç başına ulaştığı 4.0'lık muazzam kurtarış performansıyla savunma oyuncularıyla beraber bu başarının mimarlarından olurken takımına güven verdi. Bordomavililer geçen sezonun tamamında ise sadece 6 karşılaşmada gol yememişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SÜPER LİG #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına duvar ördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA