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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:54

Galatasaray ve Barcelona yönetimi dostluk yemeğinde buluştu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde İspanyol ekibinin yöneticilerini Galatasaray Adası'nda düzenlenen dostluk yemeğinde ağırladı.

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İHA
Galatasaray ve Barcelona yönetimi dostluk yemeğinde buluştu!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 2. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Barcelona ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, mücadele öncesinde İspanyol ekibinin yöneticilerini Galatasaray Adası'nda düzenlenen dostluk yemeğinde konuk etti.

DOSTLUK YEMEĞİ YENDİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu genel sekreteri Can Natan, yönetim kurulu muhasip üyesi Burak Kutluğ ve yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever katıldı.

Barcelona heyetinde ise kulüp başkanı Joan Laporta, başkan yardımcısı Joan Soler, yönetim kurulu üyeleri Xavier Puig ve Carme Hortala, Laporta'nın özel kalem müdürü Manana Giorgadze ile spor komisyonu üyeleri Enric Masip ve Alejandro Echevarria yer aldı. Organizasyonda UEFA delegesi Danijell Jost da bulundu.

G.SARAY ADASI GEZDİRİLDİ

Dostluk yemeğinde iki kulüp arasında günün anısına hediye takdimi gerçekleştirildi. Galatasaray ve Barcelona, UEFA delegesi Danijell Jost'a forma hediye ederken, konuk heyete Galatasaray Adası da gezdirildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA #ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ #GALATASARAY KULÜBÜ #DURSUN ÖZBEK #METİN ÖZTÜRK #BARCELONA
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Galatasaray ve Barcelona yönetimi dostluk yemeğinde buluştu!
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