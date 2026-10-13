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Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:38

Getafe, Dani Carvajal'i kadrosuna kattı!

İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe, tecrübeli savunma oyuncusu Dani Carvajal'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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AA
Getafe, Dani Carvajal’i kadrosuna kattı!
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İspanya ekibi Getafe, tecrübeli futbolcu Dani Carvajal'i transfer etti.

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.

İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#REAL MADRİD #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LALİGA #İSPANYA MİLLİ TAKIMI #ENES ÜNAL #GETAFE
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Getafe, Dani Carvajal'i kadrosuna kattı!
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