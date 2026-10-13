Hansi Flick: Bu atmosferde oyunu değiştirmek önemliydi

Flick, yıldız futbolcu Lamine Yamal'ın iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Böyle bir oyuncuya sahip olmak bizim için çok önemli. İkinci yarıda bizim için maçı döndüren oyunculardan biri oldu." diye konuştu.

Sezona 10'da 10 yaparak başladıkları hatırlatılarak "Bu takım durdurulamaz mı?" sorusu yöneltilen Hansi Flick, "Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor. İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu ve gururluyuz. Oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Günün sonunda hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak istiyoruz. Şu an bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda, mayıs ayında kupalar kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör