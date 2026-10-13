İki büyük kulüpten deplasman çağrısı

Trabzonspor ve Beşiktaş, pazartesi günü Papara Park'ta oynayacakları lig maçı öncesi ortak bir talepte bulundu. Önce bordo-mavililer bir açıklama yaparak iki camia arasında, taraftarların karşılıklı olarak tribünde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladı. Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, bordo-mavili futbolseverlerin de İstanbul'daki karşılaşmalarda takımlarını destekleyebilmelerini arzu ettiklerini belirten Trabzonspor, "Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YASAĞIN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ

Ardından da Beşiktaş, bu çağrıya yürekten katıldığını vurgularken, "Başta taraftarlarımız olmak üzere her renkten futbolsever, gönül verdiği takımını ülkemizin her yerindeki deplasman tribününde destekleyebilmelidir. Trabzonspor'la oynayacağımız müsabakada taraftarlarımızın deplasman tribününde bulunmalarını arzuluyor, evimizde oynayacağımız karşılaşmada da Trabzonspor taraftarlarını deplasman tribününde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyoruz. Ülkemize yakışmadığına inandığımız deplasman yasağı uygulamasının bu çağrıların ardından son bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

BORÇ %50 AZALDI

Trabzonspor, 31 Mayıs 2026-31 Ağustos 2026 dönemine ait mali bilançosunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordomavililerin net borcu 5.9 milyar TL idi. Yapılan açıklamaya göre bu rakam %50 azaldı. Fırtına'nın net borcunun 2.9 milyar TL'ye düştüğü duyuruldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör