İsmail Kartal: Belki bazı oyuncuları oynatmayacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"SON ANTRENMANI İSTANBUL'DA YAPTIK"
"Yarınki maçla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak burada oyuncularımızın iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bizim için de iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda."
"EMERY'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"
"Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var.
Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler."
"BELKİ BAZI OYUNCULARI OYNATMAYACAĞIZ"
"Bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda hareket etmek. Yarınki maçta belki bazı oyuncuları oynatmayacağız. Sakatlık riskini minimuma indirmek, dinlenmiş oyuncuları oynatmak ve takım bütünlüğünü korumak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Takım içinde bir adalet var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz."
"TAKIMIMIZ HAZIR"
Basın toplantısında yer alan Archie Brown ise "Oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Takımımız hazır. Hedefimiz her zaman atabildiğimiz kadar gol atmak ve gol yememek. Oynadığımız her maçı öz güvenimizi artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz." açıklamasını yaptı.