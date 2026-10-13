İsmail Kartal: Belki bazı oyuncuları oynatmayacağız

"EMERY'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"

"Rakibimizle ilgili düşüncelerimizi sorarsanız takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığımız zaman birkaç tane önemli oyuncuları sezon başında başka kulüplere transfer oldular. Bu sene şu anda baktığınız zaman ön tarafta önemli oyuncuları var.

Ne kadar iyi sonuçlar alamasalar da ligde geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Sonradan çok önemli seriler yakaladılar ve şampiyonlukta iddialı bir konuma geldiler."