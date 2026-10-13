MHK’de sezon sonuna kadar Anthony Taylor!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için tartışmalara son noktayı koydu.

Eski başkan Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasından sonra geçici olarak göreve getirilen ve 7. haftanın hakem atamalarını yapan Anthony Taylor'ın sezon sonuna kadar koltukta kalacağı kaydedildi.

47 yaşındaki eski İngiliz hakeme, Kuzey İrlandalı eski hakem Snoddy yardımcı olacak.

Bu arada Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin de Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleşeceği ifade edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör