Oğuz, Kerem’in önünde!

18 yıl sonra geri döndüğü Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede Ederson, sağ bekte Nelson Semedo, stoper ikilisinde Milan Skriniar ile Nathan Ake, sol bekte ise Archie Brown forma giyecek. Orta sahada Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yeri garanti görülüyor. Sağ kanatta Mason Greenwood olacak. Forvet arkası, sol kanat ve santrfor için net kararını vermeyen deneyimli teknik adam, bugünkü son idmanla ilk 11'ini netleştirecek. Forvet arkasında Marco Asensio öne çıkıyor. Ancak sakatlıktan yeni çıkan başarılı futbolcunun fiziksel durumunun henüz Şampiyonlar Ligi seviyesine ulaşmadığı değerlendiriliyor. Sol kanatta Kerem ile Oğuz Aydın arasında tercih yapılacak. Şampiyonlar Ligi elemelerinde deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Lyon maçında Oğuz görev yapmış, Brown ile sol kanatta arkalı önlü sergilediği performans beğenilmişti. Sarılacivertlilerde santrfor tercihi de merak konusu. Vedat Muriqi ile Romelu Lukaku arasında bir seçim yapılacak.



İngiltere yolcusu

Fenerbahçe, Aston Villa maçı için bugün Birmingham'a gidecek. Sarı-lacivertliler son antrenmanı saat 11.00'de Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Teknik direktör İsmail Kartal TSİ 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Villa Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör