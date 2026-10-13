Okan Buruk: İkinci yarıdaki erken goller bizi koparttı

'ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK'

Barcelona'nın kalitesine dikkat çeken Buruk, "Belli dakikalarda iyi işler yaptık, daha iyisini de yapabilirdik. Ancak iki önemli nokta var. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takımın ilk 11'indeki 8 oyuncu, şampiyon İspanya Milli Takımı'nın oyuncusu. Gerçekten birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Çok zor top kaybı yapan oyuncular. İkincisi ise bizim durumumuz. Sakat oyuncularımız yavaş yavaş geri döndü. Yeni transferlerimizle birlikte yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bazı oyuncularımız ilk kez bir arada oynadı. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Bu da zaman isteyen bir süreç. Böyle güçlü bir takıma karşı belli dakikalarda iyi işler yapmamız, daha iyisini yapabileceğimizi gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YAKIŞAN BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK'

Rakiplerini tebrik eden Okan Buruk, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Temiz ve güzel bir maç oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak oyun anlamında hem ülke futbolunun hem de Türk futbolunun Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini belli dakikalarda gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama hem stat atmosferi hem de taraftarımızın oluşturduğu atmosferle Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

'GERİYE DÜŞÜNCE OYUNU İYİ YÖNETEMEDİK'

Skor olarak geriye düştükten sonra oyundan kopmamaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "Maç içerisinde 2-1, 2-0 veya 3-1 geriye düşebilirsiniz. Ancak bundan sonra da aynı şekilde oyuna devam etmeniz gerekiyor. Bir takım için bu çok önemli. Düzeltmemiz gereken konulardan biri bu. Lizbon maçında da benzer bir senaryo yaşadık. İlk yarıda rakibimiz bir kez geldi ve gol yedik. İkinci yarıda skor 2-1, ardından 3-1 olunca yine oyundan düştük. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Aslında saha içerisinde çok tecrübeli oyuncularımız var. Sadece teknik direktörün değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli. Takım arkadaşlarına yaklaşımları ve onları yeniden ateşlemeleri gerekiyor. Bugün 3-1'den sonra ikinci golümüzü bulabilseydik belki yeniden oyuna ortak olabilirdik. Ancak çok aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Barcelona baskı yapıyor olabilir ama bu baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen gereksiz uzun toplar kullandık. Birkaç pasın ardından savunma arkasına yapacağımız koşular bizi gol pozisyonuna sokabilirdi. Oyunu daha iyi yönetmemiz, maçı daha iyi anlamamız ve analiz etmemiz gerekiyor. Maç öncesinde rakibi analiz ediyor, oyuncularımıza her şeyi anlatıyoruz. Ancak maç oynanırken de futbolcuların saha içerisinde oyunu doğru okumaları gerekiyor. Bunu belli bölümlerde yaptık fakat geriye düştükten sonra başaramadık" ifadelerini kullandı.

'LEAO'NUN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Rafael Leao ve Leroy Sane'nin performanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Bugün Leao'nun iyi oynadığını düşünüyorum. Çok kötü bir maç oynamadı. Gayretliydi, bire bir pozisyonlara girdi ve golün asistini yaptı. Böyle iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha fazla yardım etti. Özellikle savunmadaki görevlerini iyi yerine getirdi. Bugün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Kolay değil, o da bir süreçten geçiyor ancak bugünkü performansından memnunum. Leroy Sane ise 3-1'den sonra oyuna girdi. O bölümde takım olarak da oyundan düşmüştük. Bu yüzden Sane'yi değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak gerekiyor. İkisine de çok güveniyoruz. Çok önemli oyuncular ve çok daha iyisini yapabilecek kapasitedeler. Takıma katkı vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla çalışmaktan mutluyum. Çok daha iyi performans göstereceklerine yüzde 100 inanıyorum" dedi.

'DENİZ'DEN ÇOK MEMNUNUM, TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ BİR SANTRFOR OLABİLİR'

Oyuncu değişikliklerine ilişkin konuşan Okan Buruk, "Özellikle orta saha oyuncularımızda yorgunluklar oldu. Lemina'nın maç eksiği vardı. Batrakov da devre arasında yorulmaya başladığını söyledi. Skor 3-1 olunca orta sahadaki direncimizi artırmak için Lucas'ın yanına Lesley'i aldık. Çünkü o bölümde rakip çok rahat gelmeye başlamıştı. Barış da ağrıyla oynuyordu. Onu daha fazla riske etmek istemedim ve dördüncü değişikliğimizi yaptık. Son olarak Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliğimizi Naga ile yaptık. Bu nedenle Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika sahada kaldı. Ancak Deniz'den ve performansından çok memnunum. Bize önemli katkılar sağlayacak. Onu geliştirebilirsek Türk futbolu için çok iyi bir santrfor ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör