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Giriş Tarihi: 13.10.2026 21:39

Okan Buruk: Planlarımızı yaptık

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Barcelona ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı.

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Okan Buruk: Planlarımızı yaptık
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Barcelona ile oynanacak dev maç öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"OLMO'NUN SANTRFOR OLMASINI BEKLEMİYORDUK"

Okan Buruk; "Barcelona'nın artı ve eksilerini hesaplayarak planlarımızı yaptık. Hücumda neler yapacağımız çok önemli olacak. Barcelona, pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız gerekiyor. Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk." dedi.

Galatasaray teknik direktörü; "Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Okan Buruk: Planlarımızı yaptık
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