Sen kükre boğa sussun!

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray, ikinci haftada İspanyol devi Barcelona'yı konuk ediyor. İlk maçında Sporting'e 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Feyenoord'u 5-1 ile geçen Katalan temsilcisi ile saat 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Son yıllarda Manchester United, Liverpool, Tottenham, Juventus, Ajax gibi dev maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Barcelona karşısında da galibiyet arayacak.

Avrupa kupalarında İspanyol takımlarına karşı son 22 maçında sadece 1 kez kazanan (Nisan 2013, Real Madrid, 3-2) Cimbom, son 9 maçta hiç gülemedi. Aslan, Barcelona önünde bu seriye de nokta koymak istiyor. Avrupa arenasında 341. müsabakasına çıkacak olan Cimbom, 121 galibiyet görürken 130 mağlubiyet aldı.



Rafael Leao, G.Saray formasıyla 5 maça çıktı, gol ya da asist katkısı vermedi. Portekizli yıldız siftah yapmak istiyor.



Yamal bu sezon 9 maçta attığı 8 golün yanı sıra 7 kez de asist yapıp toplamda 15 gole etki etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör