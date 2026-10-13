Tiago Djalo’da Vincenzo Italiano etkisi!

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Tiago Djalo, Kocaelispor maçında sergilediği performansla takdir topladı. Siyah beyazlıların Portekizli futbolcusu, bu sezon oynadığı 12 maçın büyük çoğunluğunda beğeni kazanmayı başardı.

Son karşılaşmada da 10 ikili mücadele kazanan, 6 hava topu alan ve 12 kez Kocaeli'nin ataklarını uzaklaştıran Djalo adeta küllerinden doğdu.

YALÇIN GİTTİ DJALO KALDI

Beşiktaş, Agbadou'yu kadrosuna dahil ettikten sonra Djalo büyük ölçüde kulübeye hapsolmuştu. Sezon sonu geldiğinde ise 26 yaşındaki futbolcu oynamadığı ve kenara itildiğini düşünerek mutsuz olduğundan dolayı ayrılığı düşündü.

Ancak işleri değiştiren nokta teknik direk tör değişikliği oldu. Sergen Yalçın'ın yerine Vincenzo Italiano'nun gelmesinin ardından, Djalo da kendisini kampta göstermek ve sonrasında kararını vermek istedi.

SLOVAKYA'DA İŞ DEĞİŞTİ

İtalyan hoca, yaz kampında oyuncusuyla yakından ilgilenirken Djalo'nun oyun şeklini de değiştirmek için Slovakya kampında da uzun uzun görüşerek analizleri birlikte gerçekleştirdi.

Hocasının kendisine olan ilgisi ve güveni ile birlikte yükselişe geçen Djalo, forma giymenin de mutluluğuyla birlikte geçen sezonun izlerini tamamen sildi. Yaz aylarına girilirken ayrılığı kafasına koyan Portekizli futbolcu gelinen noktada takımın önemli isimlerinden biri olduç.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör