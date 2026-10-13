Trabzonspor, ilk 7 haftada duvar ördü!

Süper Lig'in 7. haftası geri de kalırken, Trabzonspor hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmasındaki performansıyla da parmak ısırtıyor.

Ligde şu ana kadar sadece 5 kez topu ağlarından çıkaran bordo-mavililer, ligin en az gol yiyen takımı unvanını eline geçirdi. Özellikle son iki haftada kale sini gole kapatan ve rakipleri ne geçit vermeyen Karadeniz Fırtınası, toplamda ise 7 maçın üçünde kaleyi düşürmedi.

ONANA ÖNE ÇIKTI

Sadece rakiplerin şutlarını savuşturmakla kalmayan Kamerunlu file bekçisi Onana, maç başına ulaştığı 4.0'lık muazzam kurtarış performansıyla savunma oyuncularıyla beraber bu başarının mimarlarından olurken takımına güven verdi.

Bordo mavililer geçen sezonun tamamında ise sadece 6 karşılaşmada gol yememişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör