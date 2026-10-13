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Giriş Tarihi: 13.10.2026 15:05

Trabzonspor'da KuPS maçı mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı KuPS maçı hazırlıklarını sürdürürken, Finlandiya yolculuğunun ve maç öncesi programının detayları da belli oldu.

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İHA
Trabzonspor’da KuPS maçı mesaisi sürüyor!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, KuPS karşılaşması için yarın özel uçakla saat 11.15'te Trabzon'dan Finlandiya'nın Tampere kentine hareket edecek.

THOMAS REIS KONUŞACAK

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın saat 18.30'da maçın oynanacağı Tammela Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının ardından bordo-mavili ekibin saat 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#THOMAS REİS #UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR #MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ
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Trabzonspor'da KuPS maçı mesaisi sürüyor!
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