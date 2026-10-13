Trabzonspor’da KuPS maçı mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili ekip, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
YOLCULUK YARIN
Trabzonspor, KuPS karşılaşması için yarın özel uçakla saat 11.15'te Trabzon'dan Finlandiya'nın Tampere kentine hareket edecek.
THOMAS REIS KONUŞACAK
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın saat 18.30'da maçın oynanacağı Tammela Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
Basın toplantısının ardından bordo-mavili ekibin saat 19.00'da gerçekleştireceği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.