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Giriş Tarihi: 13.10.2026 16:03

UEFA’dan Cihan Aydın ve Kadir Sağlam’a görev!

FIFA kokartlı hakemlerden Cihan Aydın UEFA Gençlik Ligi'nde, Kadir Sağlam ise UEFA Regions Cup müsabakalarında görevlendirildi.

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DHA
UEFA’dan Cihan Aydın ve Kadir Sağlam’a görev!
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FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün oynanacak Atletico Madrid - Manchester United maçını yönetecek.

Madrid'de TSİ 17.00'de başlayacak maçta Aydın'ın yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek, dördüncü hakem ise İspanyol Anas Bakali Bentaleb olacak.

FIFA kokartlı diğer hakem Kadir Sağlam ise 14-22 Ekim 2026 tarihlerinde Slovenya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 2'nci Grup maçlarında görevlendirildi.

Bu müsabakalarda yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#CİHAN AYDIN #KADİR SAĞLAM #UEFA GENÇLİK LİGİ #ATLETİCO MADRİD #MANCHESTER UNİTED
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UEFA’dan Cihan Aydın ve Kadir Sağlam’a görev!
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