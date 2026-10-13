Victor Osimhen Barcelona’ya üstünlük kurar

MURAT ÖZBOSTAN: G.Saray, Barcelona karşısında nasıl bir futbol ortaya koymalı? Osimhen'in takıma dönmesi G.Saray'ın şansını ne kadar artırır? Sizce sarı-kırmızılılar evinde Barça'yı devirebilir mi?

LEVENT TÜZEMEN: Barcelonalı oyuncuların gözlerini bağlasanız bile pas oyununu ezbere oynarlar. Galatasaray geçen iki Liverpool maçında olduğu gibi topu Barça'ya bırakıp kompakt futbol anlayışı içinde hareket etmeli. Barça gibi çabuk düşünen, çabuk hareket eden ve ezbere pas yapan takıma asla geniş alan vermemeli. Galatasaraylı oyuncular öfke kontrolünü iyi yapmalı. Topa sahip olduklarında riske girmeden garanti pas oynamaya özen göstermeli. Barça'nın savunmasını öne sık çıkardığını düşünürsek Osimhen, Leao, Barış gibi hızlı, çabuk hızlı oyuncuları dikine yerden paslarla hücuma yollamak gerekir. Osimhen'in dönmesi Galatasaray'ın enerjisini yükseltti. Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra skoru 3-1'e getirmek çok değerli ama Osimhen'in yarattığı pozitiflik sayesinde taraftarın maçın içine giren destekleri de büyük önem taşıyor. Dikkat, sabır ve tribünlerin yaratacağı ıslık fırtınası Galatasaray'ın itici gücü olacaktır.

BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'nın en formda takımı geliyor. Kasımpaşa maçında ne oynarsan oyna, Barça maçına ölçü olmaz. Sezona gol fırtınası ile başladılar. Raphinha yok ama Adeyemi de Gordon da Gabriel Jesus da büyük tehdit. G.Saray müthiş bir pas örgüsüyle oynayan rakibi karşısında geçiş hücumlarında Leao'yu, Yunus'u geniş alanlarda topla buluşturmalı. Osimhen iki stopere üstünlük sağlar, yeter ki kaliteli pas alabilsin. Barcelona bugün dünyanın neresinde oynarsa o maçın favorisi. Önemli olan 90 dakika sahada 11 kişi kalabilmek, ikili mücadelelerde güçlü durup kalemizde gol de görsek mental olarak oyunu bırakmamak. Barcelona'yı yenmek çok zor ama imkânsız değil.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bizim ligimizdeki maçlar kesinlikle hiçbir Avrupa maçı için ölçü olmaz. Barcelona maçına gelince, çok güçlü bir takım olduğunun herkes farkında. Yıldız oyuncularının dışında ön önemli belirgin artıları rakipleri çaresiz bırakan pas trafikleri. Tabii ki futbolun içinde her şey var. Ben G.Saray'dan böyle bir rakip karşısında mücadele etmesini, elinden geleni yapmasını beklerim ama favori tabii ki Barcelona. Bana göre G.Saray hedef için Lille ve Stuttgart maçlarına odaklanmalı.

İSKENDER GÜNEN: Barcelona gibi topa sahip olma oranı yüksek ve ön alan baskısını etkili yapan bir takıma karşı G.Saray'ın RAMS Park'ta kompakt bir orta saha kurgusuyla sahada yer alması şart. Lig temposu ile Şampiyonlar Ligi seviyesi arasındaki makas çok geniş. Barcelona karşısında hücumda bitiricilik ve savunmada konsantrasyon hataları en üst seviyede cezalandırılır. Osimhen'in dönüşü, G.Saray'ın hücum gücünü doğrudan bir üst seviyeye taşır. Stoperleri geriye iten, fizik gücüyle sırtı dönük top saklayan ve alan açan bir Osimhen, Barcelona savunmasının yerleşimini bozar.



ASENSİO'NUN LİDERLİĞİ FARK YARATIR



ÖZBOSTAN: F.Bahçe, Rize'de kazanıp moral buldu. Asensio'nun dönüşü, İrfan ve Oğuz'un golleri katkı sağladı. Peki, Kanarya Aston Villa karşısında ne yapar? Asensio'nun varlığı kazanma şansını artırır mı?

TÜZEMEN: Avrupa maçlarının havası farklı olur. Roma favoriydi. Ne oldu? F.Bahçe Roma'da galibiyeti kaçırdı. Asensio'nun liderliği Aston Villa'ya karşı Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlar.

TİMURLENK: F.Bahçe kazandı ama maçın büyük bölümünde iyi sinyaller vermedi. Avrupa'da oyunun ritmi, yoğunluğu, ikili mücadelelerin yıpratıcılığı fazla. Bir İngiliz ile deplasmanda oynamak kolay iş değil. Greenwood, Kerem ve Vedat, Rize'de iyi değillerdi. F.Bahçe puan ya da puanlar alacaksa adı geçen isimler iyi oynamalı.

ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin Rize maçı kadrosuna bakalım. Ben bilhassa milli takımlarına gitmeyen oyuncuların 15 günlük arayı çok olumsuz geçirdiklerine şahit oldum. Premier Lig'de her takım bizim için zordur. İsmail Kartal, medyadaki baskılara boyun eğmeyip kendi düşüncesine sadık kalmalı. Guendouzi ve Kante'nin yanında İsmail'e mutlaka şans vermeli ya da Bartuğ'a. Asensio'nun fizik gücüyle Premier Lig takımına karşı eksik oynarsınız.

GÜNEN: Asensio, F.Bahçe'nin hücum aklı ve yaratıcılığında kilit bir role sahip. Topu doğru alanlara taşıma yeteneği ve ceza sahası dışından şut tehdidi F.Bahçe'nin zorlu deplasmanlarda skor üretme şansını yükseltir ama uzun süre forma giymediğinden dolayı fiziksel anlamda henüz istenen düzeyde görünmüyor. F.Bahçe'nin oyun disiplininden hiç kopmaması ve fırsatları değerlendirmesi gerekiyor.



JUVE DERDİNE YANSIN



ÖZBOSTAN: Beşiktaş, Kocaelispor'u geçerek ligde ikinci sıraya yerleşti. Özellikle Vlahovic'in mücadelesi dikkat çekiyor. Sizce Vlahovic bu performansını sezon geneline yayarak Süper Lig'e damga vurabilir mi? Kaç gol atar?

TÜZEMEN: Beşiktaş-Kocaelispor maçını izlemeye doyamadım. Müthiş bir tempo, kıran kırana bir mücadele vardı. Kabına sığmayan Vlahovic'in coşkulu oyununu gören Juventus kesin, "Biz Sırp yıldızı göndererek hata yaptık" diyordur. Vlahovic fazla gol atabilir ama en önemlisi takım için sahada gövdesini koyuyor.

TİMURLENK: Vlahovic, A sınıf bir golcü. Onun üstüne yazabileceğiniz A+ adamlar Harry Kane, geçen sezona kadar Lewandowski, Osimhen… Sırp santrforun problemi adalesinden yaşadığı sakatlıklar. Sağlam bir Vlahovic, Süper Lig'i her zaman kırabilecek kabiliyette. Ancak yoğun maç trafiğinde her maça Vlahovic ile başlayamazsınız. Kocaeli maçında sakatlığının izlerini taşıyan Orkun'u da izledik. İtaliano, rotasyonu sever. Bu yüzden Almanya'da Kocaeli maçından farklı bir 11 göreceğimizi düşünüyorum.

ÜRÜNDÜL: Vlahovic'in performansı için bir şey söylemek için erken. Ben hırslı santrforları severim. Ama biraz rakipleriyle olan hareketlerinde tehlikeli abartılar buluyorum. Kocaeli maçında da benzer hareketler oldu. F.Bahçe derbisinde de Skriniar ile. Hakemler için tehlikeli bir santrfor ama deneyimlidir, bunu Avrupa kulvarında yapacağını tahmin etmiyorum. İnşallah yanılmam.

GÜNEN: Vlahovic, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçlardan itibaren müthiş bir uyum ve profesyonellik sergiliyor. Fiziksel üstünlüğü, ceza sahası içindeki sezgileri ve penaltılardaki soğukkanlılığıyla diğer takım savunmaları için tam anlamıyla bir kâbus. Bu özverisi ve skorerliğini koruduğu takdirde ligin en etkili santrforu olmaya da aday. Sakatlık yaşamadığı ve takımın hücum beslemesi devam ettiği sürece ligde 20 gol bandını rahatlıkla yakalayabileceğini ve gol krallığı yarışının en güçlü adaylarından biri olacağını düşünüyorum.



İSTEK&DİSİPLİN REİS İLE GERİ DÖNDÜ



ÖZBOSTAN: Thomas Reis ile birlikte Trabzonspor yeni bir hava yakaladı. Alman hocanın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

TÜZEMEN: Reis, Türk futbolunu tanıdığı için uyum sorunu yaşamıyor. Ayrıca elinde Salah gibi liderin yanı sıra kaliteli oyuncular var. Reis, Trabzon'da bir sistem inşa etmeye başladı. Kadro istikrarını da kuracaktır.

TİMURLENK: Alman disiplini diye bir gerçek var. İyi idman yaparsanız iyi futbol oynamaya aday olursunuz. Oyuncu tercihleri, taktik, maç içinde değişiklikler, bazen zemin, bazen hava şartları, bazen rakibin gününde olması ya da Samsun'da olduğu gibi, rakibin dibe vurmuş olması. Yarıştaki rakipleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeyken, Trabzonspor'un görece olarak Avrupa fikstürü daha rahat. G.Saray'dan sonra Beşiktaş'ı devirmeyi başarırlarsa yarıştaki inançlarını 3'e, 5'e katlarlar.

ÜRÜNDÜL: Son iki maçta Trabzon'u beğenmemek mümkün değil. Bu haftaki derbi şampiyonluk yarışını direkt ilgilendiren maçlardan biri. Çünkü her ikisi de G.Saray'ın gerisinde. Reis'in katkısını sadece iki maç için söyleyemem, birkaç hafta da geçmeli. İlk izlenim tabii ki olumlu. Ben sadece son maçta Salah'ın performansını düşük buldum.

GÜNEN: Reis, Trabzon'a geldikten sonra takıma gözle görülür bir taktik disiplin, yüksek fiziksel direnç ve mücadele arzusu kazandırdı. Trabzon'un sahadaki yerleşimi ve top rakipteyken yapılan kolektif baskı çok daha organize bir hal aldı. Reis'in modern, agresif ve direkt hücum hedefleyen oyun felsefesi Trabzonspor'un kimliğiyle oldukça örtüşüyor. Oyuncuların performansını yukarı çekmesi ve takımdaki yardımlaşma duygusunu güçlendirmesi bordo- mavili camiada geleceğe dair umutları artırmakta.



ARDA TURAN DOĞRU SEÇİMDİR



ÖZBOSTAN: Sizce A Milli Takım'ın başına yerli bir teknik adam mı geçmeli, yoksa yabancı mı? Shakhtar Donetsk'te görev yapan Arda Turan doğru bir tercih olur mu?

TÜZEMEN: Genç yaşta Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Arda Turan'ın geleceğini düşünmüyorum. Hoca yerli olmalıdır.

TİMURLENK: Arda da bir gün mutlaka bu Milli Takım'ı çalıştıracak. Ancak Shakhtar Donetsk'i şampiyon yapıp bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Avrupa sahnesine çok uzun yıllar sonra çıkardığımız, geleceği parlak, hayalleri büyük Arda Turan'ı bu TFF, ikna edemez.

ÜRÜNDÜL: Arda Turan çok sevdiğim, hem futbolculuğunda hem de kısa dönemdeki teknik direktörlük kariyerinde başarılı bulduğum bir kardeşim. İki konu soru işareti… İlki önümüzdeki sene sonu federasyon seçimleri. İkincisi de Arda'nın daha çok zeki ve kendisini hazırlayan teknik adam olarak biraz deneyime ihtiyacı var. Arda Turan nasıl olsa bir gün Milli Takım'ın başına gelecek ama şu an için erken diye düşünüyorum.

GÜNEN: Milli Takım için heyecan verici ve potansiyelli bir tercih olabilir; ancak Milli Takım seviyesindeki baskıyı yönetme konusunda camianın ona sabır gösterip göstermeyeceği kritik bir faktördür. Bir de Shakhtar Donetsk'teki durumu ne olacak? İki takımı birden götürmek akılcı bir çözüm değildir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör