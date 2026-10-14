Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 6 gollü maçta kazanan Batman Petrolspor
Giriş Tarihi: 14.10.2026 17:32

6 gollü maçta kazanan Batman Petrolspor

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 4-2 kazandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
6 gollü maçta kazanan Batman Petrolspor
  • ABONE OL
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yendi.

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Egemen Savran

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Biron, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Karan Topdemir), Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Cissokho), Ömürcan Artan, Benny, Gökhan Altıparmak (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)

İstanbulspor: Alp Tutar, Duran Şahin, Ologo (Dk. 46 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdullah Dijlan Aydın), Mendy, Turan Deniz Tuncer (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Fall (Dk. 78 Aytaç Kara), Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Iliev), Emrecan Uzunhan

Goller: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 42 ve 46 Gökhan Altıparmak, Dk. 65 Biron (Batman Petrolspor), Dk. 47 Cham, Dk. 72 Fall (İstanbulspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
6 gollü maçta kazanan Batman Petrolspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA