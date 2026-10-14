Arda Turan reddetti, geçici formül masada

A Milli Takım'da Montella'nın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarında bir numaralı isim olan Arda Turan konuyla ilgili ilk kez konuştu. Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Turan, "İsmimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşımda daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Ben Türk vatandaşıyım. Bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşme süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bilindiği üzere TFF yönetimi geçen cuma günü özel uçakla İstanbul'a gelen Arda Turan ile görüşerek resmi teklif yapmıştı. Turan'ın dünkü sözleri üzerine gözler diğer adaylara çevrildi. Arda Turan yerli hocalar içinde tek adaydı. TFF'nin yabancı isimler üzerinde yoğunlaşacağı öğrenildi. Bir diğer formül de Uluslar Ligi'nde kasım ayında yapılacak Belçika ve Fransa maçlarına yerli bir teknik direktör ile çıkılması. Bu ismin de Şenol Güneş olacağı öğrenildi. Eğer Uluslar Ligi'ne kadar somut bir adım atılamazsa kalan iki maçımızda geçici bir hoca ile çıkılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör