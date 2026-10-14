Barçalandı

BURUK YENİLGİDE ÖNDE

Okan Buruk, Avrupa'da takımının başında 40. kez sahadaydı. 23 Haziran 2022 tarihinde göreve gelen Buruk, 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 9 beraberlik yaşadı. Okan Buruk, G.Saray ile çıktığı 20 Devler Ligi maçında ise 6 galibiyet gördü.

UĞURCAN 4 YEDİ 6 KURTARDI

G.Saray 4 golü kalesinde gördü ancak Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla dikkat çekti. %54'lük pas oranına ulaşan milli kaleci 2 kez ikili mücadele aldı, 2 defa hava topu kazandı. 6 kritik kurtarışa imza atan Uğurcan 1 kez de topu yumruklamayı başardı.



BATRAKOV EN GENÇ 2. YABANCI!

Aleksey Batrakov, G.Saray forması ile Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç (21 yaş 126 gün) ikinci yabancı oldu. İlk sırada ise 18 yaş 269 gün ile Lokomotiv Moskova ağlarını sarsan Mohamed Sarr yer alıyor.

'HEDEF LİLLE MAÇI'

G.SARAY'DA maçın tamamında sahada kalan Davinson Sanchez, rakibin gücüne dikkat çekti. Skor 2-0'a gelse avantajları olabileceğini aktaran Kolombiyalı stoper, "Barcelona fırsatlar yakaladı ve bize zarar verdi. Birçok açıdan seviye farkı var. Kalitelerini, ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz. Bizden iyi olduklarını gösterdiler. Hedefimiz Lille maçında 3 puan. Tekrardan Galatasaray olmaya dönmeliyiz" dedi.



491 MİLYON EURO FARK!

1 milyar 300 milyon Euro ile dünyanın en değerli 5. kulübü kabul edilen Barcelona'nın 220 milyon Euro'luk yıldızı Yamal karşısında G.Saray'ın toplam değeri ise 381 milyon Euro'ydu. Barcelona'nın sahaya çıkan ilk 11'i 758 milyon Euro, sarı-kırmızılıların 267 milyon Euro oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör