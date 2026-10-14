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Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:38

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, idmanda yer almadı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın TSG Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Sırp golcü Dusan Vlahovic, mide ağrısı sebebiyle son idmanda yer almadı.

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İHA
Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic, idmanda yer almadı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Almanya Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hoffenheim müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

VLAHOVIC İDMANDA YOK

Sakatlıkları bulunan Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün akşam midesinden problem yaşayan ve serum tedavisi gören Dusan Vlahovic antrenmanda yer almadı.

Vlahovic'in, tedavisinin ardından takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, idmanda yer almadı!
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