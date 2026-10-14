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Giriş Tarihi: 14.10.2026 14:32

Beşiktaş'ta Vlahovic, Hoffenheim maçı kadrosunda yok!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic, kadroya alınmadı.

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AA
Beşiktaş’ta Vlahovic, Hoffenheim maçı kadrosunda yok!
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Beşiktaş'ta viral gastroenterit tanısıyla tedavisi devam eden Sırp futbolcu Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynanacak Hoffenheim maçının kamp kadrosuna alınmadı.

SVlahovic ile tedavilerine devam edilen Vaclav Cerny ve Milot Rashica de kadroda yok.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Vlahovic, Hoffenheim maçı kadrosunda yok!
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