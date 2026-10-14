Borç dağları aştı!

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı. Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi. Amiral 4 kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.

GELİRE GÖRE EN KÖTÜ BEŞİKTAŞ

Kulüplerin toplam borçları, yıllık gelirleriyle (hasılat ve yatırım faaliyetleri geliri) karşılaştırıldığında, gelirine oranla en yüksek borca sahip kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlıların 27,95 milyar liralık toplam borcu, 12,24 milyar liralık yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor. Bordo-mavililerin 14,23 milyar liralık borcu, 6,62 milyar liralık gelirinin iki katını aşmış durumda. Fenerbahçe'nin 31,1 milyar liralık borcu, 17,23 milyar liralık gelirinin 1,8 katına tekabül ediyor. En yüksek toplam borca sahip Galatasaray ise 21,75 milyar liralık gelirle dört kulüp arasında en düşük borç/gelir oranına sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların toplam borcu, yıllık gelirlerinin 1,6 katı seviyesinde.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör