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Giriş Tarihi: 14.10.2026 20:46 Son Güncelleme: 14.10.2026 23:19

CANLI: Aston Villa - Fenerbahçe maçı! Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, maçtan galip ayrılarak organizasyonda ilk 3 puanını almak istiyor. Kritik karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

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CANLI: Aston Villa - Fenerbahçe maçı! Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanan müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

CANLI SKOR - 2. DEVRE

ASTON VILLA: 3 | 12' Johan Manzambi, 31', 39' Jackson

FENERBAHÇE: 0

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İLK 11'LER

ASTON VILLA: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Barkley, McGinn, Manzambi, Mbaye, Jackson

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Muriqi.

İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

KANTE VE LUKAKU, SAKATLIKLARINA RAĞMEN KADRODA

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.

Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.

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FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.

Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Mbaye'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Guendouzi'nin kafayla uzaklaştırmak istediği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Manzambi'nin şutunda Skriniar'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

15. dakikada İrfan Can'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki gole izin vermedi.

17. dakikada Oğuz Aydın'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan ve kaleci Suziki ile karşı karşıya kalan Vedat Muriq'in şutunda Suziki meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Vedat Muriqi'in hatalı pasında topu kapan Kamara'nın pasında Jackson'ın ceza yayından şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada İrfan'ın uzun pasında topla buluşan Oğuz'un soldan ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direk çarparak dışarı çıktı.

39. dakikada Ross Barkley'in pasında ceza yayı üzerinden Jackson topu ağlara yolladı. 3-0

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#ASTON VİLLA #MARCO ASENSİO #ROMELU LUKAKU #CLUB BRUGGE #KEREM AKTÜRKOĞLU #ŞAMPİYONLAR LİGİ

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CANLI: Aston Villa - Fenerbahçe maçı! Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor
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