CANLI: Aston Villa - Fenerbahçe maçı! Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Villa Park'ta oynanan müsabakayı, Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetiyor. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

CANLI SKOR - 2. DEVRE

ASTON VILLA: 3 | 12' Johan Manzambi, 31', 39' Jackson

FENERBAHÇE: 0

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!