Emery’den övgüler

ASTON VİLLA ile geçen sezon İstanbul'da Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Unai Emery, Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli takımın oyuncularına övgüler yağdırdı. İspanyol çalıştırıcı, "Asensio, Guendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz" dedi. Premier Lig'de bu sezon evlerinde kazanamadıklarını hatırlatan Emery, "Villa Park'ta henüz galibiyet alamadık. Bahane değil ama bir tribün kapalı olduğu için taraftarımız az olacak. Sakatlıklar var ve bunlara çözüm bulmaya çalışacağız. Maatsen yok. Goretzka'nın ağrıları var. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Geçmişte İstanbul'da onlarla oynadık ve çok zor bir maç olmuştu. Roma ile kendi sahalarında berabere kaldılar. Lyon'u yendiler. İyi oyuncuları ve iyi bir teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. İşimiz kolay değil" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör