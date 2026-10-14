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Giriş Tarihi: 14.10.2026 19:38 Son Güncelleme: 14.10.2026 19:41

Fenerbahçe açıkladı! Asensio Aston Villa maçında yok...

Fenerbahçe'de Marco Asensio, sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında oynayamayacak.

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Fenerbahçe açıkladı! Asensio Aston Villa maçında yok...
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında oynayamayacak. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Fenerbahçe açıkladı! Asensio Aston Villa maçında yok...
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