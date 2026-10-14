Fırtına’dan kırmızı alarm!

Trabzonspor
, KuPS deplasmanında yalnızca rakiple değil, İskandinavya'nın dondurucu havası ve suni çim zeminiyle de mücadele edecek. KuPS'un lig karşılaşmalarını oynadığı Kuopio'daki Vare Arena, UEFA'nın stat altyapı ve yayın kriterlerini karşılamadığı için müsabaka 300 kilometre güneydeki Tampere kentindeki Tammelan Stadı'na alındı. Karadeniz kıyısında ılık, nemli ve 18 ila 22 derece bandında seyreden bir iklimden yola çıkacak olan bordo-mavili kafile, kış şartlarını aratmayan bir havayla karşılaşacak. Maç günü Tampere'de termometrelerin gündüz en fazla 10 dereceye çıkması, maç saatinde ise sıcaklığın 6-7 derece olması bekleniyor. Ayrıca stadyumun zemininin sentetik (suni) çimle kaplı olması teknik heyeti korkutuyor. Doğal çime alışkın olan oyuncuların bu zeminde zorlanacağı düşünülürken sakatlık ihtimali de ciddi bir risk olarak değerlendiriliyor.
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Mete Efendioğlu - Editör