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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Hacıosmanoğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret

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Hacıosmanoğlu’ndan Bahçeli’ye ziyaret
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. TFF'den yapılan açıklamada, ziyaretin MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştiği aktarılırken, Hacıosmanoğlu'nun, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar dilediği bildirildi. Bilindiği üzere 5 Ekim'de de Bahçeli, Hacıosmanoğlu'na, üstünde "Başarı dileklerimle. Yalnız değilsin" notu yazılı olan çiçek göndermişti. TFF Başkanı da "Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Hacıosmanoğlu'ndan Bahçeli'ye ziyaret
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