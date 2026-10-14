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Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:53

Hakem Mehmet Türkmen'e UEFA Konferans Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Sint-Truidense VV ile Iberia 1999 arasında yapılacak maçı yönetecek.

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AA
Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA Konferans Ligi’nde görev
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Mehmet Türkmen, Belçika'nın Sint-Truidense VV ve Gürcistan'ın Iberia 1999 takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek." denildi.

Belçika'nın Sint-Truiden şehrindeki Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Hakem Mehmet Türkmen'e UEFA Konferans Ligi'nde görev
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