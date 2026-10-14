Hoffenheim, Beşiktaş maçına hazır!

Hoffenheim'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı.
Sinsheim kentinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Christian Ilzer yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Alman ekibinin taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.
Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da antrenmanda yer aldı.
Hoffenheim-Beşiktaş mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak. Müsabakayı, Belçika Futbol Federasyonundan hakem Lawrence Visser yönetecek.