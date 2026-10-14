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Giriş Tarihi: 14.10.2026 22:29

Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.

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İHA
Kayserispor, Antalyaspor’u farklı geçti
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın şutunda kaleci Pseftis'ten seken topu önünde bulan Moreno meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
24. dakikada Mert Uçar'ın sağ kanattan ortasında Moreno'nun kafa vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Seferi'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
37. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Camara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un geri pasında topu kapan Seferi, kaleci Abdullah'ı da çalımlayıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-4

Stat: Antalya
Hakemler: Birkan Altındaş, Serdar Osman Akarsu, Sabri Öğe
Antalyaspor: Pseftis (Abdullah Yiğiter dk. 42), Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural (Mevlüt Şimşek dk. 29), Soner Dikmen (Ceesay dk. 46), Pedrinho (Samet Yalçın dk. 74), Van de Streek (Hasan Yakub İlçin dk. 74), Erdoğan Yeşilyurt, Doğukan Sinik (Ahmet Sagat dk. 53), Da Costa
Yedekler: Ömer Faruk Beyaz, Nzaba, Chehaima, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Tabidze, Kayra Cihan, Mert Göckan, Sinan Kurt (Dulca dk. 74), Görkem Sağlam (Murat Cem Akpınar dk. 61), Camara (Ensar Kemaloğlu dk. 46), Seferi (Ataol Taylan Karapınar dk. 83), Benhur Keser (Hasani dk. 61), Moreno (Oğulcan Çağlayan dk. 68)
Yedekler: Deniz Dönmezer, Hayvali, Brenet, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Moreno (dk. 2), Seferi (dk. 24 ve 53), Camara (dk. 37) (Kayserispor)
Sarı kart: Camara (Kayserispor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Kayserispor, Antalyaspor'u farklı geçti
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