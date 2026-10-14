Keçiörengücü - Iğdır FK maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Hakan Ülker, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu (Dk. 46 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 90+3 Jefferson), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 80 Nabian), Raice (Dk. 74 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 81 Fofana), Diouf
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 83 Bacuna), Gökcan Kaya, Serdar Gürler (Dk. 69 Afena-Gyan), Arda Çolak (Dk. 69 Özder Özcan)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ezeh, Dk. 44 Wellington, Dk. 77 Süleyman Luş, Dk. 89 İbrahim Akdağ (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 24 Alim Öztürk, Dk. 47 Camara (Alagöz Holding Iğdır FK)
ANKARA (AA) -