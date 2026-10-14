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Giriş Tarihi: 14.10.2026 16:20

Leroy Sane’den eleştirilere cevap! Sosyal medyadan paylaştı...

Galatasaray’da performansı eleştirilen Leroy Sane sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Leroy Sane’den eleştirilere cevap! Sosyal medyadan paylaştı...
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 kaybetti.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve performansıyla eleştirilen Leroy Sane, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alman yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Leroy Sane’den eleştirilere cevap! Sosyal medyadan paylaştı...
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