Nübel: Her gün 20 dakika Türkçe çalışıyorum

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel, Hoffenheim maçı öncesi Alman basınından RTL'ye konuştu. Türkçe öğrenmeye çalıştığını söyleyen 30 yaşındaki file bekçisi, "Her gün en az 20 dakika çalışıyorum. Genellikle rutinim şöyle: Antrenmana gidiyorum, kahvaltı yapıyorum ve ardından 20 dakika oturup Türkçe öğreniyorum" dedi. İstanbul'da trafiği çılgınlık olarak değerlendiren siyah-beyazlı eldiven, "Başlangıçta kendim araç kullanıyordum. O dönemde okullar tatildeydi ve trafik daha rahattı. Şimdi okullar tatilde değil ve trafiği daha fazla hissediyorum. Gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

İÇ SAHA GİBİ OLACAK

HOFFENHEIM maçından da bahseden Nübel, "Almanya'dan birçok taraftarımız gelecek. Hoffenheim mı yoksa bizim için mi bir iç saha maçı gibi olacağını merak ediyorum" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör