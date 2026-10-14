Oyunculara kızamam!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kendileri için kötü bir gece olduğunu söyledi. İlk yarıda belli dakikaya kadar istediklerini yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci golü bulduk ama iptal oldu. Ama ilk yarının sonunda geriye çekildik. Kalenize ne kadar yaklaştırırsanız o kadar tehlikeli olan bir rakip ile oynadık. Yediğimiz ilk gol şans golüydü. Devre arası özellikle söylediğim şeylerden biri, öne çıkmaktı. Ancak çok erken 3-1 oldu ve maç bir anda değişti. Çok önemli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Fark artınca moral olarak da geriye düştük. Baskı yapıyoruz ama hemen baskıdan çıkıyorlar. Barcelona gibi bir takıma karşı hücum presi yapmak zordu. İyi yaptığımız şeyler de oldu. Belli dakikaya kadar bir heyecan yaşadık fakat yediğimiz gollerden sonra oyundan çabuk koptuk diyebilirim. Oyuncularıma söyleyecek çok fazla bir şey yok, çünkü karşımızda çok iyi, kaliteli bir takım vardı" ifadelerini kullandı.



Rapor Fatih Terim'den!

Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Barcelona'yı ağırladığı karşılaşmada UEFA adına görev yaptı. Efsane çalıştırıcı, mücadeleyi analiz ederek UEFA'ya rapor hazırladı. Terim, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Sporting arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini takip etmiş ve teknik gözlemci olarak rapor sunmuştu.

100 milyon TL'yi aştı!

BARCELONA maçı için satışa çıkan biletlerin tamamı tükenirken statta da boş yer kalmadı. Yönetim en düşüğü 2 bin 800 TL'den satılan biletlerin yanı sıra GS Store'lardan da büyük gelir elde etti. Maç öncesinde özellikle stat yanındaki mağaza tarihi satış sayılarına ulaşırken taraftarların farklı şehirlerde bulunan mağazalardan da çok sayıda ürün aldığı ve bilet ile mağaza gelirlerinin 100 milyon TL'yi aştığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör