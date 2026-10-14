Ozan Kabak'tan Beşiktaş maçı öncesi itiraf: "Bu zor günleri atlatacağız"

Hoffenheim formasını giyen milli oyuncu Ozan Kabak, Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

26 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı kulübü çok iyi tanıdığını anlatarak, "Türkiye'de doğdum, İstanbul'da yaşadım. Önemli bir maç, hazırlıklarımızı yaptık. Zor bir maç olacak. Yarın çok büyük taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Almanya'da bile büyük kitlesi var. Bizim takımımızın oyuncu kalitesi çok iyi. Yarın 3 puan alıp maçı galip tamamlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yarınki maç için analizler yaptıklarının altını çizen Ozan, "Bizim odaklandığımız şey, kendi futbolumuz. Bugün Vlahovic'in oynayamayacağına dair haber aldık. Oh da kaliteli bir oyuncu. Beşiktaş, kaliteli bir takım. İyi hazırlandık, kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı ve Hoffenheim'da bu sezon üst üste yenilgiler yaşadıklarının hatırlatılması üzerine, "Sezon başlangıcı hem milli takım hem bizim için zor oldu. Böyle durumları yaşadım, tecrübeliyim. İyi idman yapıyoruz. Güzel bir aileyiz. Hocalarımız, idmanlarımız çok iyi. Şüphe duymuyorum. Bu zor günleri atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı oyuncu, siyah-beyazlı takımda forma giyen arkadaşlarının olduğunu dile getirdi ve konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Beşiktaş'ta milli takımdan arkadaşlarım var. Salih Özcan ve Orkun Kökçü'yü çok iyi tanıyorum, iki oyuncu en iyi olduklarım. Yarın için sevinçliyiz. Kalitemizi onlar da biliyor. Nübel ile de Schalke'de oynadık, iyi bir kaleci. Umarım yarın iyi gününde olmaz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör